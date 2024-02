Bucciantini: “Fiorentina non è una squadra da 75 punti, è la realtà. Va fissata un’ambizione sportiva”

Marco Bucciantini è intervenuto ai microfoni di Radi Bruno nel consueto filo diretto per parlare della situazione in casa Fiorentina. Ecco le sue parole:

“Italiano in difficoltà? Ad Empoli non ha sbagliato squadra. La Fiorentina deve recuperare condizione ed è una squadra che ha una buona tenuta ma ha bisogno dei giocatori più tecnici come Arthur, Nico e Bonaventura. Recuperati loro vedremo una buona Fiorentina, c’è bisogno di rimanere vicino alle coppe europee. Un dato eccezionale di Italiano è che non ha mai messo la stessa formazione, siamo arrivati a 140 quindi ci sta che esca un errore qualche volta. Per un’analisi seria dobbiamo chiederci se conta il risultato o quello che ci fa vedere; la Fiorentina non è diversa da quella di dicembre quando la classifica ci premiava dato che eravamo quarti.

Mancanza di Igor in difesa? L’Igor dell’anno scorso non manca ma quello di due anni fa probabilmente si. Quarta fa delle giocate interessanti e mi aspetto qualcosa in più da calciatori che hanno tante presenze in Serie A come a centrocampo Mandragora. Secondo me Arthur è decisivo per la qualità della manovra, Maxime Lopez non sta dando, Quarta in difesa è quello che dà di più in fase di impostazione.

Le prestazioni negative della Fiorentina sono presenti ormai da tempo? Abbiamo delle difficoltà quando le squadre sono chiuse ma comunque i punti sono stati fatti da quella sconfitta con l’Empoli in casa. Io penso che la normalità faccia rima con realtà e la Fiorentina per me non è una squadra da 75 punti. Le due realtà di Bologna e Atalanta ci stanno deprimendo ma non deve essere così anzi ci devono fare vedere che lavorando bene si può arrivare in Champions, chiaramente dobbiamo vedere se alla fine ci arriveranno, e fare i conti con quello che siamo non ci deve deprimere.

Statistiche dicono che la Fiorentina è la penultima squadra per chilometri percorsi? Non la conoscevo questa statistica, bisognerebbe verificarla. La Fiorentina vuole palleggiare e dipende molto dagli spazi occupati. Ci sono giocatori che non esalti facendoli correre come Arthur e Bonaventura, le caratteristiche della Fiorentina non sono quelle di una squadra lunga e adatta alla corsa ma i nostri calciatori hanno bisogno dello strappetto, dello sprint.

Confronto Della Valle-Commisso? La dismissione dei Della Valle è stata solo l’ultimo anno perchè l’anno prima eravamo arrivati ottavi con Pioli. Poi l’anno di cui parliamo ci furono le dimissioni di Pioli a febbraio ed è stato disastroso. Ci vuole un obiettivo sportivo per la Fiorentina e quello di Commisso è metterla nei piazzamenti europei. Con i Della Valle si sarebbero giocate almeno 6 partecipazioni alla Champions League allo stato attuale e quindi fissiamo un obiettivo sportivo oltre a quelli infrastrutturali e parliamo di questi. Il prossimo sarà il quinto anno di Commisso ma ad un certo punto bisogna fissare un’ambizione sportiva. L’Atalanta è sette anni su otto che arriva sopra di noi perchè fa calcio meglio di noi quindi fissiamo un’ambizione sportiva e questa non è una condanna ma una mia opinione.”

