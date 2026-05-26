Bucciantini: "Vanoli merita la conferma, i nomi che girano hanno una media punti inferiore alla sua"

Il giornalista e opinionista Marco Bucciantini è intervenuto ai microfoni del Pentasport, per parlare del tema allenatore e del futuro della Fiorentina

Queste le parole del giornalista Marco Bucciantini: "Tra i nomi che girano Vanoli merita la conferma. Se si parla di merito, Vanoli per quello che ha fatto a Firenze merita la conferma, i nomi che stanno girando alla Fiorentina, sono allenatori con una media punti inferiore alla sua. Ma la meritocrazia in Italia è mortificata come con il discorso sui giovani.

La Fiorentina in questi anni non ha creato valore con le cessioni dei giocatori, perché l'unico poteva essere Kean ma non è stato fatto, l'altro è stato Kayode, la Fiorentina con lui ha fatto una sporadica plusvalenza, comprando giocatori argentini che non trovano spazio in nessun campionato. La Fiorentina ha speso soldi male e non siamo stati capaci di costruire un ambiente nemmeno quando le cose andavano meglio. Squadre come Roma, Napoli che erano dietro la Fiorentina, ora sono avanti, tutto questo ha creato una destrutturazione ambientale.

Pioli è tornato a Firenze con molta voglia, ma è andata male, questo dimostra che Firenze è una piazza importante, però ora non sei una prima scelta, per quanto mi riguarda Italiano ci poteva stare anche dieci anni a Firenze, gli avrei pagato io l'affitto. Ora Paratici ha un'operatività disastrosa perché dovrà ripianare un bilancio difficile da gestire, servirebbe un investimento cieco di Commisso per rimettere tutto a posto subito, quasi eroico".