Bucciantini: “Fiorentina in finale con volontà ed idee. Ho visto uno Jovic presente, bravo sull’assist”

Marco Bucciantini è intervenuto nel consueto filo diretto di Radio Bruno per parlare della situazione in casa Fiorentina dopo la rocambolesca vittoria di Basilea. Ecco le sue parole:

Finale di Conference? La Fiorentina è andata in finale con la volontà e le idee. Italiano è da 10 e la Fiorentina da 9. In due partite contro il Basilea ha tirato 50 volte e la Fiorentina in Conference tira di media 20 volte: ha creato tantissimo ieri, vittoria meritata.

Jovic? Per me è sufficiente perchè era presente. Il gol sbagliato è la mezza girata perchè poteva controllarla ma sul palo era stato bravo con il movimento. Sull’assist bravissimo e nella parte di match che ha giocato è stato superiore dal punto di vista del centravanti. Poi alla fine era arrabbiato per l’errore individuale: è vivo, presente.

Barak? Ha avuto problemi di inserimento perchè aveva un modo diverso di giocare a Verona ma io l’ho sempre considerato un acquisto perfetto. Adesso è un centrocampista che può finire la stagione in doppia cifra e ieri con il suo gol ci ha fatto urlare a tutti: quel momento è stato un uomo in comune, quindi è di conseguenza un uomo prezioso.

Nico? Loro non riuscivano a marcare i colpitori di testa ed Italiano ha visto che era un vantaggio. Una partita che ha offerto una possibilità tattica ed Italiano le partite le sa vedere, non le prepara e basta.

Modello Roma? Noi in Europa League ci possiamo andare vincendo un trofeo e sarebbe importante per confrontarsi con un nuovo livello. Ci siamo costruiti un finale di stagione straordinario.

Esclusione di Quarta? Che giocasse un mancino ne ero convinto ed infatti quando è stato tolto Igor è entrato Ranieri. Nella finale di Roma giocherà chi è più bravo a saltare di testa: si deciderà con il metro.

L’EX ALLENATORE DELLA FIORENTINA SI COMPLIMENTA DOPO LA CONQUISTA DELLA SECONDA FINALE