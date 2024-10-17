Bucciantini: "Balotelli come vice Kean? Faceva fatica in Serie B anni fa. Serve attaccante in attività e pronto"

Richardson? Abbiamo la piacevole aspettativa su di lui perchè è un giocatore acquistato a titolo definitivo

Marco Bucciantini ha parlato a Radio Bruno nel consueto filo diretto per dire la sua sul momento della Fiorentina. Queste le sue parole:

Maldini del Monza per gennaio? Se hai la possibilità di andarlo a prendere sì. Lui ha avuto un grande pregio, ha saputo migliorarsi. Per qualche tempo ha difettato di agonismo e carattere, anche perchè probabilmente non è stato facile con la maglia del Milan e con quel nome sulle spalle. Sarebbe bello prenderlo in questo momento anche perchè ha la qualità del calciare in porta; non ha un problema di prezzo per la Fiorentina ma di collocazione.

Gosens nella difesa a 4? E' un giocatore forte e di personalità, abituato a giocare partite importanti. Partendo da laggiù sicuramente fa più fatica ad arrivare davanti e Gosens sul secondo palo è stato uno dei giocatori più forti della Serie A e l'ha fatta subito vedere quando è arrivato. Secondo me Palladino potrebbe tornare alla difesa 3 più avanti.

Bove? Fa innamorare gli allenatori perchè sa coprire il campo, raddoppiare. Ha un ruolo più tattico. Se la Fiorentina gioca così, Bove sarà sempre in campo.

Vice Kean? Sarà un acquisto legato al mettere sul mercato Beltran dopo il rinnovo di Kouamè che secondo me concluderà a Firenze. Sai che Kouamè c'è sempre. A gennaio avremo un quadro definitivo: se Beltran non sarà visto come vice Kean, allora la Fiorentina avrà bisogno di un altro attaccante.

Balotelli? No. Devo spiegarlo o tutti lo sappiamo? Era uno dei migliori attaccanti del calcio italiano ma poi uno si arrende perchè si è perso. Non avrei nessun problema se fosse un calciatore che viene da anni difficili ma ancora in attività. Lui negli ultimi anni in Italia faceva fatica in Serie B e poi attenti agli equilibri nello spogliatoio. Il vice Kean deve essere un giocatore in attività e mentalmente inseribile fin da subito.

IL PARERE DI ENZO BUCCHIONI

https://www.labaroviola.com/bucchioni-palladino-deve-migliorare-ma-non-gli-si-chieda-il-gioco-di-italiano-devono-crescere-i-meccanismi/272918/