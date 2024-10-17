Bucchioni: "Palladino deve migliorare ma non gli si chieda il gioco di Italiano. Devono crescere i meccanismi"

Enzo Bucchioni è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare di Fiorentina. Ecco le sue parole:"Miglioramento della Fiorentina dal punto di vista del gioco? Io su questa storia del gioco sono...

Enzo Bucchioni è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare di Fiorentina. Ecco le sue parole:

"Miglioramento della Fiorentina dal punto di vista del gioco? Io su questa storia del gioco sono molto aperto. A me va bene quando funziona il gioco. Se il calcio di Palladino è questo non gli posso chiedere di andare con 10 giocatori nella metà campo avversaria e il gioco di pressione alta che abbiamo visto con Italiano però Palladino deve migliorare in ogni caso. Come per esempio a questo punto la fase difensiva, che ha migliorato mettendo un centrocampista in più, e c'è da migliorare anche quando riparti perchè non basta un lancio lungo su Kean. Devono crescere i meccanismi che ancora non si sono visti.

Quarta, Comuzzo e Pongracic? Quarta fa gol ma quando c'è da fare la fase difensiva quanti errori di posizionamento ha fatto...Lo aveva visto lo stesso Italiano che anche lui l'ha lasciato spesso fuori. Questo tipo di calcio uomo contro uomo ha bisogno di concentrazione e lui la perde. E' un calciatore che si deve pulire di tutti questi errori che si porta addosso. Comuzzo è un giovane con la testa da vecchio perchè è sempre posizionato bene. Certo che fare un campionato intero con Comuzzo vorrebbe dire aver trovato un campionissimo, il nuovo Nesta. Quindi urge Pongracic che ancora non si è visto e quando si è visto ha fatto male."

L'OPINIONE DI ALESSANDRO BOCCI

https://www.labaroviola.com/bocci-su-kouame-giocatore-prezioso-non-fa-benissimo-niente-ma-e-un-jolly-la-fiorentina-fara-valutazioni/272915/