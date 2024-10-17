Bocci su Kouamè: "Giocatore prezioso. Non fa benissimo niente ma è un jolly. La Fiorentina farà valutazioni"

Alessandro Bocci ha parlato a Radio Bruno per dire la sua sul momento in casa Fiorentina. Queste le sue dichiarazioni:"Il rinnovo di Kouamè? Kouamè non convince mai del tutto e non convince neanche la...

Alessandro Bocci ha parlato a Radio Bruno per dire la sua sul momento in casa Fiorentina. Queste le sue dichiarazioni:

"Il rinnovo di Kouamè? Kouamè non convince mai del tutto e non convince neanche la sua cessione quindi la Fiorentina si è cautelata per capire la situazione con un contratto non troppo lungo. Ci saranno delle valutazioni da fare: magari non fa benissimo niente ma è un jolly ed i jolly sono calciatori preziosi.

Beltran? Non credo che la Fiorentina abbia già deciso di cercare un vice Kean ma vorranno capire proprio la situazione legata a Beltran che è stato pagato più di 20 milioni e non si dà via a cuor leggero. Tutte le volte che ha avuto un'occasione, lui non l'ha sfruttata e si continua a dibattere sul suo ruolo: è un giocatore atipico.

Kean ed il problema alla schiena? La Fiorentina è attesa da 7 partite in 20 giorni mi pare e sono preoccupato perchè Kean non le può fare tutte. Vedremo se giocherà a Lecce e poi resterà a riposo contro il San Gallo in Conference League. Se Kean perde forza fisica diventa un giocatore che perde tutte le sue qualità più importanti. Mi preoccupa la sua fragilità perchè impronta tutto sul fisico ma le qualità non le ho mai discusse."

LE PAROLE DI KOUAME' DOPO LA FIRMA SUL RINNOVO DI CONTRATTO

https://www.labaroviola.com/kouame-la-fiorentina-ormai-e-casa-mia-rappresenta-tanto-daro-sempre-tutto-per-questa-maglia/272912/