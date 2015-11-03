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Notizie Christian Kouame Fiorentina

Pedullà: "Verona allo scoperto per Kouamé: trattativa avviata"

02 febbraio 2026 11:17

TMW: "Kouame si allena in solitaria. La Sampdoria mostra interesse e tenta il secondo colpo dopo Martinelli"

10 gennaio 2026 18:50

Kouamè: "Vogliamo vincere ma è impossibile non pensare al campionato, vederci la sotto fa male"

18 dicembre 2025 20:38

Kouamé è un nuovo calciatore dell'Empoli, si è trasferito in prestito secco fino a fine stagione

03 febbraio 2025 11:45

Bocci su Kouamè: "Giocatore prezioso. Non fa benissimo niente ma è un jolly. La Fiorentina farà valutazioni"

17 ottobre 2024 18:23

Corriere dello sport: "Kouame rinnoverà fino al 2027 con la Fiorentina, rinnovo anche per Comuzzo

12 settembre 2024 11:36

Di Marzio rivela: "Dopo aver preso Italiano Sartori pensa anche a Kouame per l'attacco rossoblu"

05 giugno 2024 11:42

Kouamè scalda i motori ed il rientro si avvicina. È tornato ad allenarsi in gruppo dopo la malaria

11 marzo 2024 18:11

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