Notizie Christian Kouame Fiorentina

Pedullà: "Verona allo scoperto per Kouamé: trattativa avviata"
02 febbraio 2026 11:17
TMW: "Kouame si allena in solitaria. La Sampdoria mostra interesse e tenta il secondo colpo dopo Martinelli"
10 gennaio 2026 18:50
Kouamè: "Vogliamo vincere ma è impossibile non pensare al campionato, vederci la sotto fa male"
18 dicembre 2025 20:38
Kouamé è un nuovo calciatore dell'Empoli, si è trasferito in prestito secco fino a fine stagione
03 febbraio 2025 11:45
Bocci su Kouamè: "Giocatore prezioso. Non fa benissimo niente ma è un jolly. La Fiorentina farà valutazioni"
17 ottobre 2024 18:23
Corriere dello sport: "Kouame rinnoverà fino al 2027 con la Fiorentina, rinnovo anche per Comuzzo
12 settembre 2024 11:36
Di Marzio rivela: "Dopo aver preso Italiano Sartori pensa anche a Kouame per l'attacco rossoblu"
05 giugno 2024 11:42
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