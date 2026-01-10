TMW: “Kouame si allena in solitaria. La Sampdoria mostra interesse e tenta il secondo colpo dopo Martinelli”

Christian Kouame è uno dei giocatori che non rientra più nel progetto tecnico della Fiorentina. L’attaccante ivoriano, secondo quanto raccolto da TMW, si sta allenando infatti in solitaria insieme agli altri partenti Amir Richardson e Mattia Viti, in attesa dell’offerta giusta per andare a giocare altrove.

Su Kouame, classe 1997, sono vigili Girona e Valencia nella Liga spagnola, mentre l’ultima novità porta alla Sampdoria, che ha espresso proprio in queste ore il suo interesse per il calciatore in uscita dai viola. I blucerchiati, tra l’altro, hanno appena accolto in prestito il giovane portiere di proprietà della Fiorentina, Tommaso Martinelli. Lo dice TMW