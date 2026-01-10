10 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 22:39

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
TMW: “Kouame si allena in solitaria. La Sampdoria mostra interesse e tenta il secondo colpo dopo Martinelli”

News

TMW: “Kouame si allena in solitaria. La Sampdoria mostra interesse e tenta il secondo colpo dopo Martinelli”

Redazione

10 Gennaio · 18:50

Aggiornamento: 10 Gennaio 2026 · 18:50

TAG:

Christian KouamèTMW

Condividi:

di

L’attaccante ivoriano non rientra nei piani della Fiorentina e si allena a parte in attesa di un’offerta: spunta la Sampdoria

Christian Kouame è uno dei giocatori che non rientra più nel progetto tecnico della Fiorentina. L’attaccante ivoriano, secondo quanto raccolto da TMW, si sta allenando infatti in solitaria insieme agli altri partenti Amir Richardson e Mattia Viti, in attesa dell’offerta giusta per andare a giocare altrove.

Su Kouame, classe 1997, sono vigili Girona e Valencia nella Liga spagnola, mentre l’ultima novità porta alla Sampdoria, che ha espresso proprio in queste ore il suo interesse per il calciatore in uscita dai viola. I blucerchiati, tra l’altro, hanno appena accolto in prestito il giovane portiere di proprietà della Fiorentina, Tommaso Martinelli. Lo dice TMW

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2026 | Designed and developed by Kobold Studio