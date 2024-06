Di Marzio rivela: “Dopo aver preso Italiano Sartori pensa anche a Kouame per l’attacco rossoblu”

Conquistata una storica qualificazione in Champions League, il Bologna cerca rinforzi per affrontare al meglio la prossima stagione. Per l’attacco, il club rossoblù pensa a Baris Yilmaz del Galatasaray e Kouame della Fiorentina. Nella serata di oggi (martedì 4 giugno) Yilmaz è sceso in campo da titolare nell’amichevole tra l’Italia e la Turchia, giocata proprio allo stadio Dall’Ara di Bologna. È Baris Yilmaz l’ultima idea per l’attacco del Bologna. Il classe 2000 turco è un esterno di piede destro, può giocare a destra, a sinistra ma anche al centro. In questa stagione con il Galatasaray ha giocato tra tutte le competizioni 55 partite, segnato 7 gol e servito 12 assist. Oltre a Yilmaz, il Bologna pensa anche a Kouame, che Vincenzo Italiano (prossimo allenatore dei rossoblù) ha già allenato alla Fiorentina. Lo scrive Di Marzio sul suo sito

ITALIANO HA L’ACCORDO CON IL BOLOGNA