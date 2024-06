Di Marzio: “Non solo la Fiorentina, anche la Lazio pensa a Colpani per sostituire Felipe Anderson”

Anche la Lazio si inserisce nella corsa a Andrea Colpani, trequartista classe ’99 del Monza. Sul giocatore, come già raccontato, c’è anche la Fiorentina di Raffaele Palladino, che conosce molto bene Colpani avendolo già allenato al Monza. La Lazio è sulle tracce di Andrea Colpani. In particolare, il club di Claudio Lotito avrebbe individuato nel trequartista del Monza il giusto erede di Felipe Anderson, che ha lasciato la squadra biancoceleste per tornare in Brasile.

Colpani è però seguito anche dalla Fiorentina. Raffaele Palladino, nuovo allenatore dei viola, avrebbe infatti chiesto al suo nuovo club di poter tornare a lavorare con il classe ’99. Nella stagione appena conclusa Colpani ha giocato 39 partite ufficiali tra Serie A e Coppa Italia. Il classe ’99 ha segnato 8 reti e servito 4 assist per i compagni, risultando uno dei migliori giocatori della stagione del Monza. Lo riporta Gianluca Di Marzio

