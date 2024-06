TMW: “Definito il nuovo staff di Palladino, il preparatore dei portieri è un ex collaboratore di De Zerbi”

Dopo l’ufficialità dell’arrivo sulla panchina della Fiorentina, si sta definendo anche lo staff che accompagnerà Raffaele Palladino nella sua nuova avventura a Firenze. Come riporta TMW, oltre alla conferma di Federico Peluso, ex terzino del Sassuolo che già era suo collaboratore a Monza, lascerà la Fiorentina invece Marco Savorani, il preparatore dei portieri che entrerà definitivamente nello staff tecnico di Luciano Spalletti (finora aveva portato avanti il doppio impegno con la Fiorentina e la Nazionale, ndr). Al suo posto è in arrivo Giorgio Bianchi. Il nuovo preparatore dei portieri è un ex dello staff di Roberto De Zerbi allo Shakhtar e reduce dalla recente esperienza al Paok.

