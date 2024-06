Di Marzio: “Krstovic obbiettivo di Fiorentina e Genoa per l’attacco, siamo nella fase dei primi sondaggi”

Nikola Krstovic è uno dei nomi caldi di queste settimane di mercato in Serie A. L’attaccante del Lecce è obiettivo di Genoa e Fiorentina, alla ricerca di un rinforzo importante nel proprio reparto offensivo. Siamo ancora nella fase dei primi sondaggi, ma Krstovic è un giocatore che a Genoa e Fiorentina piace. La viola, dopo l’arrivo di Palladino in panchina, punta a rinforzare il proprio reparto offensivo, in particolare il ruolo della prima punta. Stesso discorso per il Genoa di Gilardino, che è in contatto anche con il Marsiglia per provare a trattenere Vitinha. Krstovic è arrivato a Lecce nella scorsa sessione estiva di calciomercato dal DAC 1904 per la cifra di 3,8 milioni di euro. Alla sua prima stagione in Serie A ha messo a segno 7 gol in 35 partite. Lo scrive Gianluca Di Marzio sul suo sito

