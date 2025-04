La Nazione: “Il Manchester United ha mandato più volte i suoi scout ad osservare Comuzzo”

Novità di rilievo sul futuro di Pietro Comuzzo, giovane talento difensivo di proprietà della Fiorentina. Il classe 2005, protagonista di una stagione in grande crescita, ha attirato l’attenzione di diversi club, tra cui la Juventus e ora anche una big della Premier League. Stando a quanto riportato dall’edizione odierna de La Nazione, anche il Manchester United avrebbe messo gli occhi sul centrale viola, inviando più volte osservatori per seguirlo da vicino nelle sue recenti uscite. Un segnale chiaro dell’interesse concreto del club inglese, che potrebbe presto muoversi in maniera più decisa per assicurarsi il giovane difensore.

Oltre ai Red Devils, riferiscono dall’Inghilterra, ci sarebbero anche Tottenham, Newcastle, Chelsea e Arsenal, praticamente tutte le big della Premier che seguono scrupolosamente il rendimento del difensore di Palladino. Lo riporta Tuttomercatoweb