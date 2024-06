Il presidente del Fondo Pif in vacanza a Firenze tra fine giugno ed inizio luglio. Interesse per la Fiorentina?

Mohammad Bin Salman, presidente del Fondo Pif e principe saudita sarà in vacanza a Firenze tra la fine del mese di giugno e l’inizio di luglio. Il principe avrebbe espresso il desiderio di passare del tempo in Toscana e dovrebbe alloggiare in un lussuoso albergo fiorentino. Ricordiamo che il fondo ha sempre smentito un interesse per la Fiorentina, ma intanto sarebbe molto attento alle questioni di casa nostra anche per gli ottimi rapporti con l’ex sindaco Renzi.

Fonte: La Nazione