Si ferma la corsa del Pisa verso la Serie A, ieri ha perso 1-2 in casa contro il Modena

Appena una settimana dopo l’euforia della vittoria contro il Cosenza che aveva portato il Pisa a +8 dallo Spezia e che sembrava aver già proiettato i toscani in Serie A, il Pisa ieri ha rallentato la sua corsa. Infatti la squadra di Pippo Inzaghi ha perso per 1-2 in casa contro il Modena di Mandelli e ha regalato allo Spezia la possibilità di rientrare in corsa per la promozione diretta.

Quest’oggi lo Spezia avrà la possibilità di rientrare nella corsa è portarsi a -5 dal Pisa con ancora 6 giornate da giocare, non sono pochi i punti di distanza ma la strada che porta il Pisa in Serie A è ancora lunga