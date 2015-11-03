Notizie Krstovic Fiorentina

Flachi spiega: "Al posto di Beltran vorrei Krstovic. Bisogna comprare giocatori validi per il futuro"
30 luglio 2025 22:11
Corvino: "Krstovic vale più di molti attaccanti valutati 40 milioni, ma lo venderemo sotto prezzo”
06 luglio 2025 23:48
Graziani: "Se Kean dovesse andare via, proverei a prendere sia Lucca che Piccoli con tutti quei soldi"
02 luglio 2025 14:44
Secondo Tuttosport Dzeko è il preferito come spalla destra di Kean, pinamonti un’alternativa
13 giugno 2025 09:10
Il Corriere dello Sport annuncia: "La Roma si aggiunge per Krstovic, obiettivo da tempo della Fiorentina"
04 giugno 2025 13:34
Fiorentina, credi nel Lecce! “La partita con la Lazio la giocheremo per fare la storia e raggiungere la salvezza”
22 maggio 2025 17:13
Gazzetta: “La Fiorentina cerca un vice Kean. Idea Krstovic del Lecce ma resiste la pista Shpendi del Cesena”
21 maggio 2025 08:56
La Juve di Tudor non è diversa da quella di Motta, rigore ed espulsione per il Lecce non sanzionati
12 aprile 2025 23:18
Cm.com: "Krstovic interessa anche alla Fiorentina, servono dai 25 ai 30 milioni di euro per prenderlo"
05 marzo 2025 12:17
Il Corriere dello Sport rivela: "In estate la Fiorentina aveva trovato l'accordo con Krstovic, poi il Lecce chiese troppo per lui"
11 febbraio 2025 19:12
Centravanti? Arnautovic il più facile da prendere. Per Pinamonti servono 20 milioni. Krstovic? Ostacolo Corvino
09 giugno 2024 09:45
Di Marzio: "Krstovic obbiettivo di Fiorentina e Genoa per l'attacco, siamo nella fase dei primi sondaggi"
05 giugno 2024 13:04
Krstovic: "la Fiorentina era sulle gambe, la dovevamo vincere, non volevo pareggiarla"
04 febbraio 2024 19:02
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