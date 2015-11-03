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Notizie Krstovic Fiorentina

Flachi spiega: "Al posto di Beltran vorrei Krstovic. Bisogna comprare giocatori validi per il futuro"

30 luglio 2025 22:11

Corvino: "Krstovic vale più di molti attaccanti valutati 40 milioni, ma lo venderemo sotto prezzo”

06 luglio 2025 23:48

Graziani: "Se Kean dovesse andare via, proverei a prendere sia Lucca che Piccoli con tutti quei soldi"

02 luglio 2025 14:44

Secondo Tuttosport Dzeko è il preferito come spalla destra di Kean, pinamonti un’alternativa

13 giugno 2025 09:10

Il Corriere dello Sport annuncia: "La Roma si aggiunge per Krstovic, obiettivo da tempo della Fiorentina"

04 giugno 2025 13:34

Fiorentina, credi nel Lecce! “La partita con la Lazio la giocheremo per fare la storia e raggiungere la salvezza”

22 maggio 2025 17:13

Gazzetta: “La Fiorentina cerca un vice Kean. Idea Krstovic del Lecce ma resiste la pista Shpendi del Cesena”

21 maggio 2025 08:56

La Juve di Tudor non è diversa da quella di Motta, rigore ed espulsione per il Lecce non sanzionati

12 aprile 2025 23:18

Cm.com: "Krstovic interessa anche alla Fiorentina, servono dai 25 ai 30 milioni di euro per prenderlo"

05 marzo 2025 12:17

Il Corriere dello Sport rivela: "In estate la Fiorentina aveva trovato l'accordo con Krstovic, poi il Lecce chiese troppo per lui"

11 febbraio 2025 19:12

Centravanti? Arnautovic il più facile da prendere. Per Pinamonti servono 20 milioni. Krstovic? Ostacolo Corvino

09 giugno 2024 09:45

Di Marzio: "Krstovic obbiettivo di Fiorentina e Genoa per l'attacco, siamo nella fase dei primi sondaggi"

05 giugno 2024 13:04

Krstovic: "la Fiorentina era sulle gambe, la dovevamo vincere, non volevo pareggiarla"

04 febbraio 2024 19:02

Corvino non sbaglia una punta. Dopo Vucinic, Vlahovic a Firenze, adesso Lecce è pazza per Krstovic

16 ottobre 2023 11:15

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