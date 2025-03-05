Cm.com: "Krstovic interessa anche alla Fiorentina, servono dai 25 ai 30 milioni di euro per prenderlo"

Lecce è l’oasi felice del calcio italiano. E non ci riferiamo all’arte barocca della città o alle meravigliose spiagge del Salento. Il presidente Sticchi Damiani ha affidato il timone della squadra a...

Lecce è l’oasi felice del calcio italiano. E non ci riferiamo all’arte barocca della città o alle meravigliose spiagge del Salento. Il presidente Sticchi Damiani ha affidato il timone della squadra a un figlio di quella terra, Pantaleo Corvino, che da più di trent’anni regala lezioni di come si costruiscono squadre piene di talento spendendo poco o niente. L’affare Patrick Dorgu chiuso a gennaio con il Manchester United è stato un autentico capolavoro di competenza e abilità: l’operazione è stata chiusa sulla base di 30 milioni di euro fissi, ai quali si potrebbero aggiungere ulteriori 7,5 milioni di bonus. Il costo storico del terzino danese, riscattato ufficialmente nel febbraio del 2023, era pari a 220mila euro.

KRSTOVIC IN VETRINA - Il bilancio del Lecce sorride e non limita certamente l’aspetto tecnico perché i salentini hanno sempre costruito rose competitive per mantenere la categoria. Il prossimo gioiello in vetrina è l’attaccante montenegrino Nikola Krstovic: arrivato dal Dunajska Streda, club slovacco, per 4 milioni di euro ora per Pantaleo Corvino vale 25/30 milioni di euro. Valutazione importante, certo, per un attaccante che non segna con la continuità del bomber di razza ( 7 gol in questa stagione) ma che ha messo in mostra qualità tecniche e margini di crescita molto importanti.

RETROSCENA MILAN - A certificare la bontà del lavoro di scouting del Lecce e delle prestazioni di Nikola Krstovic c’è l’interesse di squadre di primissima fascia. Nell’ultimo mercato di gennaio sul classe 2000 ha preso informazioni anche il Milan in vista di una possibile separazione con Tammy Abraham. Il profilo piace al club rossonero, ma la valutazione che ne fa il Lecce potrebbe rappresentare un ostacolo all’apertura di una trattativa.

ROMA E FIORENTINA - La sensazione é che i prossimi saranno gli ultimi mesi con la maglia giallorossa per Krstovic. Secondo l’emittente televisiva pugliese Antenna Sud, il Lecce ha ricevuto una manifestazione d’interesse da parte della Roma. Nikola piace anche alla Fiorentina nel caso dovesse andare via uno tra Beltran o Kean. Da Nord a Sud, tutti in fila per l’ennesima scoperta di Corvino. Lo scrive Calciomercato.com