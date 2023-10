Corvino non sbaglia una punta. Dopo Vucinic, Vlahovic a Firenze, adesso Lecce è pazza per Krstovic

“Puoi sbagliare la moglie ma non il portiere e l’attaccante”: parola di Pantaleo Corvino, che in estate ha messo a segno due grandi colpi nei ruoli nevralgici della squadra. Prima Falcone e poi Krstovic, una conferma e una sorpresa. L’estremo difensore è reduce da una stagione stellare, nella quale ha conquistato la maglia della Nazionale italiana e ha regalato la salvezza ai giallorossi con un memorabile rigore parato contro il Monza. Sotto ai riflettori ora c’è un attaccante pescato dal… Dunajská Streda.

Un altro attaccante montenegrino: sulle orme di Vucinic

Da Vunicic a Krstovic: a distanza di 23 anni Pantaleo Corvino ha portato nel Salento un centravanti montenegrino. Come rivelato in conferenza stampa, l’esperto uomo mercato si è confrontato proprio con l’ex Roma e Juve prima di affondare il colpo: “Quando lo hai pagato direttore?”, “10 milioni”, “Hai fatto un bel colpo”. In realtà, il Lecce ha versato nelle casse del club slovacco 3.8 milioni di euro. Dopo appena 7 presenze, il valore del giocatore è probabilmente già raddoppiato.

4 gol in 7 presenze: che impatto!

Impatto devastante per il classe 2000, che ha siglato già 4 gol in 7 presenze, di cui 6 dal primo minuto. Dopo l’esordio da predestinato in casa della Fiorentina, Krstovic ha punito Salernitana, Monza e Sassuolo. Nelle gare in cui è andato a segno, il Lecce ha conquistato complessivamente 6 punti: numeri che pesano per una squadra che punta alla salvezza.

Tutti pazzi per Krstovic

Dopo due mesi ha già conquistato i tifosi del Lecce, che parlando di centravanti hanno un palato fine. Nel Salento, sotto la prima gestione di Corvino, sono passati giocatori dal calibro di Chevanton, Lucarelli, Vucinic e Bojinov. Nella passata stagione i giallorossi hanno potuto contare sulla coppia Ceesay-Colombo, che complessivamente ha concluso con uno score positivo (11 gol in campionato), ma non ha mai convinto a pieno. Con Krstovic è cambiata la musica: il padrone dell’area di rigore arriva dal Montenegro. Lo riporta TMW

L’AMMISSIONE DI CALAMAI