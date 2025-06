Secondo Tuttosport Dzeko è il preferito come spalla destra di Kean, pinamonti un’alternativa

In casa Fiorentina è tempo di decisioni cruciali. Entro il 18 giugno il club dovrà sciogliere gli ultimi dubbi legati ai riscatti, mentre parallelamente si lavora per ufficializzare il prima possibile l’arrivo di Stefano Pioli sulla panchina viola. Nel frattempo, la dirigenza è già al lavoro per costruire una squadra competitiva in vista della prossima stagione. Tra le priorità di mercato figura l’acquisto di un vice Kean, e il nome che circola con maggiore insistenza è quello di Edin Dzeko. Nonostante i suoi 39 anni, l’attaccante bosniaco ha dimostrato di essere ancora decisivo: nelle ultime due stagioni con il Fenerbahçe ha messo a segno ben 46 gol.

Su di lui c’è anche l’interesse del Bologna di Vincenzo Italiano, ma la Fiorentina sembra intenzionata a superare la concorrenza felsinea con un’offerta importante: un contratto biennale da 2 milioni di euro a stagione più bonus. In alternativa all’ex Roma e Inter, secondo quanto riportato da Tuttosport, i viola starebbero valutando anche le piste che portano a Nikola Krstovic del Lecce e ad Andrea Pinamonti, di rientro al Sassuolo dopo il prestito al Genoa.