Il Corriere dello Sport rivela: "In estate la Fiorentina aveva trovato l'accordo con Krstovic, poi il Lecce chiese troppo per lui"

Il bomber montenegrino poteva vestire viola prima che la Fiorentina scegliesse con forza Moise Kean dalla Juve

Il Corriere dello Sport ha rivelato che in estate i viola avevano trovato l'accordo per acquistare il bomber leccese Nikola Krstovic, ma poi il club salentino ha chiesto una cifra troppo esosa e la Fiorentina ha virato su Moise Kean anche con il benestare di Palladino che ha chiesto l'ex Juve espressamente per il suo attacco. Oltre a questi nomi anche Retegui era stato sondato prima di passare all'Atalanta.