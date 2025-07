Graziani: “Se Kean dovesse andare via, proverei a prendere sia Lucca che Piccoli con tutti quei soldi”

A Radio Bruno è intervenuto l’ex attaccante viola Ciccio Graziani per commentare i temi del momento in casa Fiorentina: “Se Kean decidesse di andare via, puoi andare su Piccoli o Lucca che sono buoni attaccanti anche se non fanno sognare nessuno e ce ne siamo accorti. Secondo me si potrebbe provare a prenderli in coppia con i 52 milioni pagati della clausola perché se vuoi diventare una grande squadra, devi avere almeno tre punte di valore altrimenti con una sola si va poco lontano.”

Su Krstovic: “A me piace perché ha fame ed è un bell’attaccante, di sicuro se vai a Lecce vedrete che Corvino ti chiede un prezzo importante, ma come caratteristiche fa comodo a chiunque.”

Su Kean: “Spero non sia attratto dai soldi arabi e sia riconoscente con la Fiorentina che l’ha preso dopo una stagione da zero gol. Qui è amato ed è tornato ad essere un giocatore vero, deve mostrare della gratitudine per chi ha puntato seriamente su di te. Che ci va a fare in Arabia? Dove si sta malissimo e il calcio si perde completamente.”