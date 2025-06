Il Corriere dello Sport annuncia: “La Roma si aggiunge per Krstovic, obiettivo da tempo della Fiorentina”

Il bomber montenegrino Nikola Krstovic si candida ad essere uno degli uomini mercato per questa sessione estiva. Infatti, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il giocatore, entrato nei radar viola da tempo, interessa anche alla Roma con il direttore Ghisolfi che ha segnato il suo nome nella lista per aumentare il parco attaccanti da offrire al nuovo allenatore giallorosso.

Trattare con Corvino non è semplice, infatti l’ex dirigente viola chiede 25 milioni per il giocatore che ha scovato per meno di 5milioni dalla Slovacchia. Si potrebbero abbassare queste pretese con l’inserimento di qualche giovane nella trattativa che rientri nei parametri del club leccese.

Da quando gioca a Lecce, Krstovic ha siglato 19 gol in due anni di cui 7 il primo anno dopo il suo arrivo dallo Streda e 11 in questa stagione con anche una marcatura in Coppa Italia.