La Juve di Tudor non è diversa da quella di Motta, rigore ed espulsione per il Lecce non sanzionati

La Juventus supera il Lecce per 2-1, ma ancora una volta a far discutere è l’arbitraggio, che lascia più di un dubbio sulla regolarità del risultato. Il direttore di gara Zufferli si rende protagonista di una decisione in particolare che potrebbe aver indirizzato la partita in favore dei bianconeri.

Nel momento più delicato dell’incontro, sul punteggio di 1-0 per la Juve, un episodio chiave scuote il match: Veiga trattiene vistosamente Krstovic in piena corsa, fino a farlo cadere dentro l’area. Le immagini sembrano chiare, ma per l’arbitro è fallo… dell’attaccante montenegrino. Non solo niente rigore, ma neanche la prevista espulsione da regolamento per Veiga. Due minuti dopo, la Juve raddoppia con Yildiz.

Il Lecce protesta, i tifosi insorgono e anche il giornalista Paolo Ziliani non ci sta, tuonando su X (ex Twitter):

“Era espulsione e rigore, invece punizione per la Juventus per fallo di Krstovic su Veiga“. Il quarto posto secondo il giornalista sarebbe di fatto già assegnato ai bianconeri.

Con Bologna, Roma Lazio e Fiorentina in lotta per un posto Champions, il sospetto che la Juve goda di una corsia preferenziale si fa sempre più concreto. Nulla di nuovo.