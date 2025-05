Gazzetta: “La Fiorentina cerca un vice Kean. Idea Krstovic del Lecce ma resiste la pista Shpendi del Cesena”

Se Kean rimanesse, questa volta, nell’ottica della crescita e della completezza della rosa potrebbe essere messa in rosa anche un’alternativa che gli permetta di essere sempre protagonista assoluto, ma anche di rifiatare in caso di necessità. I nomi già sondati in passato e che potrebbero tornare d’attualità sono quelli di Cristian Shpendi, classe 2003 del Cesena, o Nikola Krstovic (25 anni) centravanti del Lecce dove in questo torneo conta 36 presenze e 11 reti.

Per quest’ultimo dipenderà dal destino finale della formazione salentina che sta ancora lottando per la salvezza, dalla richiesta che verrà fatta a livello economico e dall’eventuale concorrenza di altre società. In viola dovrebbe avere un ruolo da vice-Kean per il quale sarebbe l’ideale anche Shpendi the arriverebbe dalla Serie B dove, con il Cesena, ha fatto un inizio di stagione strepitoso per poi avere una netta flessione a livello realizzativo (11 i suoi gol) nel 2025. Piace ed è stato già accostato alla Fiorentina in passato. È una situazione da monitorare. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.