Corvino: “Krstovic vale più di molti attaccanti valutati 40 milioni, ma lo venderemo sotto prezzo”

Pantaleo Corvino, ex direttore sportivo della Fiorentina e attuale responsabile dell’area tecnica del Lecce, è intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport per parlare del futuro di Nikola Krstovic, attaccante montenegrino accostato anche alla Fiorentina in questa sessione di mercato. Corvino è partito difendendo a spada tratta il valore del centravanti classe 2000, sottolineandone le prestazioni nella scorsa stagione di Serie A:

“Vedo che ci sono attaccanti che hanno fatto meno gol di Krstovic che vengono valutati 35-40 milioni. Nikola lo scorso anno ha fatto 12 reti e servito 6 assist: come numeri è l’ottavo attaccante che gioca in Italia. Quindi chi lo vuole deve tenere conto di questo. Noi faremo di tutto per accontentare il ragazzo e per questo chiederemo qualcosa meno del suo reale valore, però chi compra deve anche capire le esigenze del Lecce.”

Parole che lasciano intendere l’apertura a una cessione, ma solo a fronte di un’offerta coerente con le prestazioni del giocatore. Krstovic, infatti, è considerato una delle rivelazioni dell’ultima stagione e il Lecce non intende svendere uno dei suoi principali asset.