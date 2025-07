Flachi spiega: “Al posto di Beltran vorrei Krstovic. Bisogna comprare giocatori validi per il futuro”

A Radio Bruno ha parlato l’ex attaccante della Fiorentina Francesco Flachi, trattando del mercato in attacco. Ecco le sue parole: “Vedrei bene Krstovic alla Fiorentina, ha fatto bene in Salento, e Corvino difficilmente sbaglia: potrebbe essere un’ alternativa a Beltran. La Fiorentina deve pensare anche al futuro, non prendere solo giocatori in prestito.”

Su Esposito: “Lo conosco bene e prima o poi esploderà, deve trovare continuità. L’importante è che la Fiorentina pensi anche al futuro: Dzeko non so quanto giocherà, e Kean chissà quanto rimarrà. Dzeko lo vedo bene in reparto con Kean e Gudmundsson.”