Fiorentina, credi nel Lecce! “La partita con la Lazio la giocheremo per fare la storia e raggiungere la salvezza”

Pasquale Marzotta, giornalista de “La Gazzetta dello Sport Lecce”, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare della prossima sfida tra Lecce e Lazio, con la Fiorentina che guarda interessata per conoscere l’esito del match:

“La partita contro la Lazio rappresenta un momento storico per il Lecce. In caso di salvezza, il club raggiungerebbe un primato assoluto: tre salvezze consecutive in Serie A, un traguardo mai raggiunto prima. La squadra si è allenata questa mattina e nel pomeriggio è partita per Roma, dove resterà in ritiro in vista del match di domenica.C’è grande fiducia: a Lecce la salvezza avrebbe il valore di uno scudetto.

I giocatori scenderanno in campo con determinazione e spirito di battaglia. In porta ci sarà Falcone, romano e tifoso giallorosso, reduce dal record personale di clean sheet in Serie A raggiunto contro il Torino. In attacco toccherà a Krstovic guidare l’offensiva, mentre domenica scorsa è finalmente arrivato anche il primo gol stagionale di un centrocampista. Rebic, invece, continua con un programma di lavoro differenziato. Tutto il gruppo è focalizzato: energie fisiche e mentali sono rivolte a quella che, a tutti gli effetti, è la partita che vale un’intera stagione.”