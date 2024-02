Krstovic: “la Fiorentina era sulle gambe, la dovevamo vincere, non volevo pareggiarla”

Il bomber montenegrino dei salentini si è espresso così al Corriere dello Sport: “Che bello, Lecce è una piazza calda, in casa ci spingono sempre ed è bellissimo vedere la nostra gente felice, è la cosa più importante. Sul 2-2 volevo vincere la partita, mancavano dei minuti e ho visto la Fiorentina sulle gambe per quello ho voluto attaccare per vincere. Ci abbiamo creduto di più, abbiamo avuto una motivazione feroce. Peccato non aver segnato, ci sono andato vicino, segnerò alla prossima. Abbiamo fatto un gran primo tempo poi siamo calati e la Fiorentina poteva vincere, abbiamo buttato il cuore”