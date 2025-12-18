Kouamè: “Vogliamo vincere ma è impossibile non pensare al campionato, vederci la sotto fa male”

Prima maglia da titolare per Christian Kouamè che giocherà contro il Losanna in Conference League.

Ecco le parole dell’attaccante della Fiorentina nel pre-partita di Sky Sport.

Sul suo ritorno in campo da titolare:

“Sicuramente non è stato un periodo facile, stare fuori 8 mesi non è bello. Sono contento perché ho lavorato tanto e spero di poter contribuire ad aiutare i compagni”

Sul momento della squadra:

“Non pensare al campionato è impossibile. Stiamo passando un momento delicato, vedere la Fiorentina là sotto fa male. Arriviamo da ottimi anni dove siamo stati lassù e oggi siamo giù e fa male. Dobbiamo pensare partita dopo partita, la testa ora è sempre li al campionato perché vogliamo uscire da questa situazione però oggi è fondamentale vincere”