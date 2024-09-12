Corriere dello sport: "Kouame rinnoverà fino al 2027 con la Fiorentina, rinnovo anche per Comuzzo

La Fiorentina è pronta a rinnovare il contratto a due giocatori. Uno dei quali risponde al nome di Christian Kouame, il cui accordo coi viola ha già subìto una variazione nel mese di giugno quando è s...

La Fiorentina è pronta a rinnovare il contratto a due giocatori. Uno dei quali risponde al nome di Christian Kouame, il cui accordo coi viola ha già subìto una variazione nel mese di giugno quando è stata esercitata l'opzione per il prolungamento fino al 2025. Mossa che sembrava propedeutica a una sua eventuale cessione durante il mercato estivo, e che invece sarà solo l'antipasto di un compromesso più ampio.

L'ivoriano, per cui a suo tempo si erano mossi Bologna, Union Berlino e Maiorca, ha riscosso il gradimento di Raffaele Palladino che gli ha garantito un impiego soddisfacente, incentivandone il rinnovo biennale.

L'idea del club è di incontrare il suo entourage nel corso della prossima settimana per mettere nero su bianco il nuovo contratto valido fino al 2027. Un'ulteriore conferma dell'alta considerazione nutrita dal club oltreché dall'allenatore nei suoi confronti. L'altro calciatore in procinto di essere blindato dalla Fiorentina è Pietro Comuzzo.

Il difensore classe 2005 firmò il suo primo contratto da professionista in data 31 marzo 2023, con scadenza nel 2025. E a giorni allungherà il proprio accordo fino al 2028: la società viola, in concerto con il tecnico, si è convinta di poterlo valorizzare a dovere nel corso della nuova stagione, quindi gli prospetterà ulteriori tre anni di collaborazione. I tempi sono maturi per inserirlo con continuità all'interno del progetto di Palladino, dando seguito alla promozione graduale dei ragazzi cresciuti nel vivaio del club, come Luca Ranieri, Riccardo Sottil e Michael Kayode.

In estate per Comuzzo si erano fatte avanti squadre di serie A e di serie B, vedi Monza, Empoli, Sampdoria, Reggiana, Sassuolo e Juve Stabia. Ma la Fiorentina ha deciso di puntare su di lui, conscia di avere per le mani un professionista serio prima ancora che un giocatore valido. Il cui riferimento è Virgil van Dijk. Basterebbe anche qualcosa meno. Lo scrive il Corriere dello Sport

CONFERENZA STAMPA FIORENTINA

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