Kouamè scalda i motori ed il rientro si avvicina. È tornato ad allenarsi in gruppo dopo la malaria

Ottime notizie arrivano dal Viola Park dove la Fiorentina è tornata in campo, dopo il pareggio di ieri contro la Roma, per preparare il ritorno degli ottavi di finale di Conference League contro il Maccabi Haifa. Infatti Christian Kouamè è finalmente guarito dalla malaria ed ha sostenuto il primo allenamento in gruppo dopo essere stato impegnato in Coppa d’Africa nel mese di gennaio. Per l’attaccante ivoriano il rientro tra la lista dei convocati si fa sempre più vicino e può tornare ad essere un elemento fondamentale nel reparto offensivo di mister Vincenzo Italiano.

