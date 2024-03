Retroscena Belotti, ha preferito non battere il rigore perché Svilar lo conosceva bene

In tanti si sono domandati come mai, una volta avuto fischiato il rigore in Fiorentina-Roma, non sia andato sul dischetto Andrea Belotti. Un rigore che, se trasformato, avrebbe dato la vittoria alla squadra viola portando il punteggio sul 3-1 a pochi minuti dalla fine della partita. Il neo centravanti viola è uno dei possibili tiratori e in tanti hanno pensato potesse essere proprio lui il designato. In realtà Belotti ha preferito non andare sulla palla perchè, essendo stato giocatore della Roma fino a un mese e mezzo fa, sarebbe stato facilmente prevedibile dal portiere Svilar che lo conosce bene. Inoltre lo scorso anno, quando calciò un rigore con la maglia della Roma contro il Torino, sua ex squadra, lo sbagliò. Da qui il tiro di Biraghi senza nessun grosso dubbio anche perchè il capitano della Fiorentina è uno dei rigoristi. In questi anni è andato spesso a calciarli (come in Coppa Italia contro Parma e Bologna). Al momento del fischio Mandragora ha consegnato subito la palla a Biraghi senza che ci fosse molto da discutere. Ricordiamo che sia Beltran e sia Nico Gonzalez non erano in campo nel momento della concessione della massima punizione.

