Notizie Ultras Fiorentina Fiorentina

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Bucciantini: "Non esiste che la Fiorentina rischi per tirare fumogeni in campo. Atto di stupidità"

25 ottobre 2024 19:34

Ultras Fiorentina arrestato prima di Fiorentina-Empoli. Portava grande petardo artigianale allo stadio

24 ottobre 2023 13:35

Perde telefono con foto del figlio malato di tumore, ultras della Fiorentina lo trovano e restituiscono

09 novembre 2022 13:24

La questura daspa 100 tifosi della Fiorentina. Nel mirino un amichevole a Moena e la gara con la Lazio

01 marzo 2022 11:28

Sestini racconta l'aggressione ricevuta dagli ultras della Fiorentina

28 agosto 2020 14:37

I tifosi viola in trasferta fischiano ed insultano la squadra sotto la curva. Cori anche contro la società

09 novembre 2018 22:30

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