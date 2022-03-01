La questura daspa 100 tifosi della Fiorentina. Nel mirino un amichevole a Moena e la gara con la Lazio

Tanti ultras della Fiorentina non potranno andare allo stadio per diverso tempo dopo essere stati raggiunti da DASPO

Come riporta il Corriere Fiorentino, da ieri mattina una quarantina di comunicazioni di avvio di procedimenti, che preannunciano altrettanti Daspo, sarebbero in corso di notifica a una serie di tifosi della Fiorentina dopo una rissa avvenuta nelle scorse settimane in città dopo una partita che disputata al Franchi. Inoltre la polizia sta notificando almeno un’altra ventina di avvisi di procedimento per Daspo nei confronti di altrettanti supporter viola che la scorsa estate sarebbero entrati senza biglietto durante un’amichevole tra Fiorentina e Foligno durante il ritiro della squadra viola a Moena. Gli investigatori stanno anche identificando una quarantina di tifosi che nelle scorse settimane si sarebbero resi protagonisti di presunti atti di violenza in città in occasione della gara di campionato con la Lazio

LA POLEMICA DI CORVINO SULL'ACQUISTO DI VLAHOVIC

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