Corvino svela: "Presi Vlahovic a 1,5 milioni, qualcuno disse che era caro. I fischi? Firenze ama"

Invitai la famiglia di Vlahovic a Firenze, così lo convinsi a scegliere questa città. Tanti club su di lui, tra cui la Juventus

Pantaleo Corvino, ex direttore generale della Fiorentina che ha comprato Dusan Vlahovic dal Partizan Belgrado, ha rilasciato un'intervista a La Stampa, dove ha parlato della trattativa che ha portato Dusan a Firenze: "Era minorenne e non poteva essere tesserato, ma la Fiorentina si fidò di me. La madre sorrise: 'Le do il nuovo Batistuta'. Risposi: 'Mi basta il nuovo Toni'. Lo volevano Arsenal, Borussia Dortmund, Juventus e Atalanta, ma invitai la famiglia a Firenze e lo presi per 1,5 milioni di euro. Qualcuno disse che era caro... Ha voglia di migliorare e con Allegri finirà il percorso di crescita. I fischi del Franchi? Firenze ama e il calcio è sentimento".

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