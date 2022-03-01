Odriozola: "Serve il 120% contro la Juve. Vlahovic? Non mi aspettavo il suo addio a gennaio"

Contro la Juventus per l'attesa che si respira a Firenze è come una finale di Champions

Alvaro Odriozola è stato intervistato da Tuttosport, oggi in edicola, ecco alcuni estratti: "Partite così richiedono anche il 120%. Vogliamo fare felici i nostri tifosi, se lo meritano. Vlahovic? Il fatto di conoscerlo bene può aiutarci. Sempre difficile marcare un fenomeno così".

Si aspettava la sua partenza a gennaio?

"No, lo ammetto, ma sono decisioni che vanno rispettate. posso dire che finché è stato qui con noi ha dato tutto. Vlahovic vuole diventare il numero uno. Contro la Juventus per l'attesa che si respira a Firenze è come una finale di Champions".

LEGGI ANCHE, PIATEK: “L’EUROPA È UN OBIETTIVO. NON SONO ANCORA AL TOP, VOGLIO GUADAGNARMI LA CONFERMA”

https://www.labaroviola.com/piatek-leuropa-e-un-obiettivo-non-sono-ancora-al-top-voglio-guadagnarmi-la-conferma/167283/