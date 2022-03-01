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Odriozola: "Serve il 120% contro la Juve. Vlahovic? Non mi aspettavo il suo addio a gennaio"

Contro la Juventus per l'attesa che si respira a Firenze è come una finale di Champions

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
01 marzo 2022 09:36
Odriozola: "Serve il 120% contro la Juve. Vlahovic? Non mi aspettavo il suo addio a gennaio" - Firenze, stadio A.Franchi, 24.10.2021, Fiorentina-Cagliari, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 24.10.2021, Fiorentina-Cagliari, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Firenze, stadio A.Franchi, 17.01.2022, Fiorentina-Genoa, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Alvaro Odriozola è stato intervistato da Tuttosport, oggi in edicola, ecco alcuni estratti: "Partite così richiedono anche il 120%. Vogliamo fare felici i nostri tifosi, se lo meritano. Vlahovic? Il fatto di conoscerlo bene può aiutarci. Sempre difficile marcare un fenomeno così".

Si aspettava la sua partenza a gennaio?

"No, lo ammetto, ma sono decisioni che vanno rispettate. posso dire che finché è stato qui con noi ha dato tutto. Vlahovic vuole diventare il numero uno. Contro la Juventus per l'attesa che si respira a Firenze è come una finale di Champions".

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