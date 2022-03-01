Piatek: "L'Europa è un obiettivo. Non sono ancora al top, voglio guadagnarmi la conferma"

Cabral? Parliamo molto, siamo amici

Oggi nelle pagine del Corriere dello Sport troviamo una lunga intervista a Piatek, qui di seguito vi proponiamo alcuni interessanti passaggi:

Con Cabral avete dimostrato di essere sinergici...

"Siamo amici e parliamo molto. Veniamo da due esperienze diverse. È un ottimo giocatore e lo fa vedere anche in allenamento. L'atmosfera è importante, c'è grande feeling nello spogliatoio. E' vero, siamo una buona famiglia".

Firenze ha conosciuto il Piatek migliore?

"No, posso fare meglio e molto di più, non sono ancora al top".

L'Europa...

"È un obiettivo e per me possiamo arrivarci, siamo forti, lo ripeto, ma dobbiamo pensare ad una partita per volta. So benissimo di essere in prestito ma voglio dimostrare il mio valore per conquistarmi la conferma".

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