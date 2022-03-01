Piatek: "Siamo arrabbiati, pronto a fare la storia domani. Abbiamo più cuore dei nostri avversari"
Spero di restare qui anche nei prossimi anni. Contro il Sassuolo volevamo vincere ad ogni costo
Oggi nelle pagine del Corriere dello Sport troviamo una lunga intervista a Piatek, qui di seguito vi proponiamo alcuni interessanti passaggi: "Se sono pronto a fare la storia? Sì. Cosa abbiamo in più dei nostri avversari? Il cuore. Spero di restare per i prossimi anni".
Smaltita la rabbia per la sconfitta contro il Sassuolo?
"Siamo ancora arrabbiati. Volevamo vincere ad ogni costo e invece alla fine abbiamo perso".
Vlahovic come si ferma?
"Con lui mi sono allenato forse tre settimane. È indiscutibilmente un grande attaccante. Dovremo essere tutti pronti, i difensori e non solo loro".
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