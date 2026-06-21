I graffiti degli ultras dedicati alla Fiorentina saranno presto rimossi dal Comune di Fiesole

A Fiesole ci si prepara a rimuovere i graffiti degli ultras che celebrano la Fiorentina. Servirà una spesa di 6 mila euro per pagare la pulizia

Come riporta La Nazione: Il preventivo dell'intervento è arrivato sul tavolo dell'ufficio tecnico del Comune, 6 mila euro previsti per ripulire le vie di Fiesole. Nel mirino dell'intervento di bonifica ci sono tre location: il belvedere di San Francesco, la piazzola della Panchina degli Inglesi e il primo tratto di via Vecchia Fiesolana.

Presto potrebbero scomparire alcuni dei graffiti dedicati alla Fiorentina, opere nate senza autorizzazione ma diventate nel tempo punti di riferimento per tanti tifosi viola. Una vicenda che riporta al centro il delicato equilibrio tra rispetto della legge e valore simbolico che determinate espressioni artistiche possono assumere per una comunità.

Dal punto di vista normativo, la questione appare piuttosto chiara: "Il deturpamento o l'imbrattamento di beni altrui è disciplinato dall'articolo 639 del Codice Penale, che prevede sanzioni per chi realizza graffiti o scritte senza autorizzazione".

Eppure esiste un aspetto che va oltre la semplice applicazione della norma. Alcune opere di street art, pur nate come interventi non autorizzati, finiscono infatti per acquisire nel tempo un significato culturale, identitario e sociale tale da trasformarsi in veri e propri simboli collettivi.

È il paradosso della cosiddetta "patrimonializzazione spontanea": ciò che inizialmente viene considerato un illecito può diventare parte integrante dell'immaginario di una città o di una comunità.

I murales dedicati alla Fiorentina sembrano inserirsi perfettamente in questo quadro. Al di là dell'aspetto strettamente legale, quelle immagini rappresentano anni di passione, ricordi, appartenenza e amore per i colori viola. Non sono soltanto pitture su un muro.