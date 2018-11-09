I tifosi viola in trasferta fischiano ed insultano la squadra sotto la curva. Cori anche contro la società

Finale amaro al Benito Stirpe per la Fiorentina di Stefano Pioli. Raggiunti sul finale dal gol di Pinamonti, i giocatori viola si sono comunque recati sotto il settore dei tifosi per ringraziarli del...

Finale amaro al Benito Stirpe per la Fiorentina di Stefano Pioli. Raggiunti sul finale dal gol di Pinamonti, i giocatori viola si sono comunque recati sotto il settore dei tifosi per ringraziarli del sostegno. La risposta dei supporter tuttavia non è stata molto entusiasta, con gli ultras che hanno pesantemente offeso la squadra. I calciatori hanno quindi, con grande sorpresa, fatto rientro negli spogliatoi dello stadio del Frosinone. I tifosi hanno continuato ha cantare, insultando anche la proprietà