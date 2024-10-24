Ikoné: "Questo può essere il mio punto di partenza, sono contento. Devo migliorare sotto porta"

L'esterno viola ha parlato ai microfoni di Sky nel post partita di Fiorentina-San Gallo

Jonathan Ikoné, autore di una bella doppietta, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine di San Gallo-Fiorentina. Queste le parole dell'esterno viola:

"Peccato per il terzo gol, ho sbagliato perché davanti a me c'era il difensore e pensavo che intervenisse in scivolata. Però sono contento per i due gol, poi abbiamo vinto con squadra che gioca molto bene. Abbiamo regalato un gol, poi nel 2° tempo siamo rientrati con la voglia di ribaltare la partita. Questo può essere il mio punto di partenza. So che mi manca il guizzo davanti alla porta, ma lavoro per migliorare. Stasera però sono contento, ma so che devo continuare così per aiutare la squadra".

PAGELLE FIORENTINA: IKONÈ SHOW, QUARTA SI FA PERDONARE. MALE ADLÌ, TERRACCIANO INCERTO

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