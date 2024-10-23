Colpani: "Ho iniziato tardi il ritiro, ora sto bene. Aiuto i compagni a mettere in pratica le idee di Palladino"

Gudmundsson? Ci dispiace molto perchè per noi è importantissimo. Lo aspettiamo, speriamo il prima possibile e quando tornerà ci darà una grande mano

Le parole di Andrea Colpani nella conferenza stampa di vigilia del match di Conference League tra Fiorentina e San Gallo:

"Che partita mi aspetto domani? Sono molto contento per essermi sbloccato e tolto un po' di polvere dal punto di vista realizzativo. Affrontiamo una squadra forte e come abbiamo visto nei video davanti hanno qualità. Ci aspettiamo un gara difficile e dobbiamo affrontarla come Lecce, sono sicuro faremo una bella partita.

Problemi fisici ad inizio stagione o salto tra Monza e Fiorentina? Non penso sia stata una questione di salto ma solo di forma fisica perchè ho iniziato il ritiro in ritardo e sono entrato in condizione giocando. Si tratta anche di una situazione di adattamento perchè a Monza con i miei compagni ci conoscevamo a memoria, ora invece con il tempo sto entrando negli schemi di gioco.

Il calciare in porta? Adesso sto bene fisicamente e non ho più il problema che avevo che mi ha fatto iniziare tardi il ritiro. Mi piace arrivare al tiro ma devo migliorare sulla scelta giusta negli ultimi metri: ci lavorerò su questo. Il tiro in porta è una mia qualità e caratteristica. Cerco sempre di metterci sempre potenza per fare gol, per segnare bisogna tirare.

Conoscenza migliore tra noi giocatori? Il mister quando è arrivato ha chiesto subito le sue idee. I ragazzi erano abituati ad altre idee e ci vuole tempo. So bene cosa vuole il mister perchè l'ho avuto per 2 anni e sto cercando di aiutare i ragazzi, anche chi fa più fatica a metterle in pratica: gioco di squadra per raggiungere obiettivi.

Miei obiettivi personali? La Nazionale? Io penso sempre a migliorare l'anno precedente ma senza fasciarmi la testa. Primo penso alla squadra ed a portare a casa i punti. Sulla Nazionale la chiamata arriverà in base a ciò che faccio con la maglia della Fiorentina."

QUANDO TORNA GUDMUNDSSON? LA POSSIBILE DATA DI RIENTRO DALL'INFORTUNIO

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