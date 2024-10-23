Gudmundsson dovrebbe stare fuori un mese. Possibile rientro dopo la sosta di novembre, contro il Como

La Fiorentina non ha ancora fatto sapere i tempi di recupero. Ancora presto per fare previsioni ma Gudmundsson potrebbe averne per 3/4 settimane.

Pochi minuti fa è arrivato l'esito degli esami in merito all'infortunio di Albert Gudmundsson, rimediato nella sfida di campionato di domenica contro il Lecce. Gli accertamenti a cui è stato sottoposto l'attaccante della Fiorentina hanno evidenziato una lesione tra il primo ed il secondo grado al bicipite femorale della coscia destra; un infortunio muscolare importante, quindi, ma non il peggiore dal punto di vista della lesione. Gudmundsson rimarrà fuori più o meno un mese, sono questi i tempi previsti per infortuni di questa entità: salterà sicuramente le partite contro Roma, Genoa, Torino, Apoel (in Conference League) e Verona. Probabile che possa mettere quindi nel mirino la sfida contro il Como per il rientro, il 24 novembre, dopo la sosta delle nazionali.

IL REPORT MEDICO DELLA FIORENTINA SU GUDMUNDSSON

https://www.labaroviola.com/lesione-tra-primo-e-secondo-grado-al-bicipite-femorale-della-coscia-per-gudmundsson-il-report-medico/273723/