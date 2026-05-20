Pietro Bazzicalupi

Nessun contatto tra Fiorentina e Dodò e nessuna proposta di rinnovo. Per la società non è una priorità
24 luglio 2025 17:53
Gudmundsson dovrebbe stare fuori un mese. Possibile rientro dopo la sosta di novembre, contro il Como
23 ottobre 2024 18:24
La Fiorentina non vuole Lucca. L'attaccante dell'Udinese non rientra nei piani della società Viola
10 luglio 2024 19:47
La Fiorentina aprirà ai tifosi lo stadio Curva Fiesole ed i bar del Viola Park per vedere la finale
21 maggio 2024 18:19
La Fiorentina con il Napoli giocherà con la maglia nuova. Sarà simile all'edizione limitata Viola Park
14 maggio 2024 18:48
Dodò spaventa i tifosi al 94' con una brutta rimessa, sui social ammette: "Vero, ho rischiato"
09 maggio 2024 18:52
Non c'è stato il pranzo Uefa tra Fiorentina e Maccabi, gli israeliani non hanno voluto per rispetto
07 marzo 2024 14:22
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