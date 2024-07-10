La Fiorentina non vuole Lucca. L'attaccante dell'Udinese non rientra nei piani della società Viola

Non trovano conferme le voci di un interessamento e neanche di una trattativa con l'Udinese: la Fiorentina non cerca e non vuole Lucca

La Fiorentina è alla ricerca di un attaccante, anche dopo l'arrivo di Kean, ma l'identikit non corrisponde al nome di Lorenzo Lucca. L'attaccante italiano è stato riscattato dall'Udinese, versando nelle casse del Pisa una cifra vicina ai 9 milioni, e da settimane è stato accostato alla Fiorentina per rafforzare il reparto offensivo di mister Palladino. Secondo quanto raccolto dalla Redazione di Labaro Viola, Lucca non rientra nei piani della società Viola con i dirigenti che hanno altre idee ed obiettivi per l'attacco.

PARLA IL REPSONSABILE DELLA CAMPAGNA ABBONAMENTI DELLA FIORENTINA

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