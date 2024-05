La Fiorentina aprirà ai tifosi lo stadio Curva Fiesole ed i bar del Viola Park per vedere la finale

Non sarà aperto solo il Franchi per vedere la finale di Conference League. La Fiorentina aprirà anche il Viola Park ai tifosi, che potranno quindi assistere al match contro l’Olympiacos all’interno del nuovo Centro Sportivo viola. Nella giornata di domani il club comunicherà tutte le informazioni necessarie in vista del 29 maggio ma una novità importante è che non saranno messi a disposizione solo i due bar per vedere la partita: anche lo Stadio Curva Fiesole, infatti, sarà aperto al pubblico.

