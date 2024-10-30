Ufficiale, Uefa punisce la Fiorentina con multa, 2 trasferte vietate e risarcimento per i fatti di San Gallo

La sanzione della Uefa per i fatti di San Gallo che hanno visto protagonisti alcuni tifosi Viola con il lancio di fumogeni, petardi e fuochi d'artificio

È arrivata l'ufficialità della sanzione da parte della Uefa nei confronti della Fiorentina dopo gli episodi accaduti settimana scorsa nella trasferta di San Gallo dove alcuni tifosi Viola si sono resi protagonisti di ripetuti lanci di fumogeni e torce in campo. La Fiorentina dovrà pagare una multa di 50 mila euro oltre al risarcimento dei danni e soprattutto sono state vietate due trasferte ai tifosi della Fiorentina (con ogni probabilità quella di settimana prossima a Cipro contro l'Apoel ed in Portogallo, il prossimo 19 dicembre, contro il Vitoria Guimaraes).

TANTI GIOCATORI IN DUBBIO CONTRO IL GENOA, LA FIORENTINA VUOLE PRENDERE TEMPO

https://www.labaroviola.com/radio-bruno-i-convocati-della-fiorentina-per-il-genoa-non-usciranno-comuzzo-e-cataldi-in-dubbio/274798/