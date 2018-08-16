I TIFOSI VIOLA NON ANDRANNO A GENOVA. ECCO IL COMUNICATO E LA MOTIVAZIONE
I tifosi viola, dopo la tragedia del ponte di Genova, hanno scelto di non andare in trasferta domenica. Questo il comunicato:"Con queste poche righe vogliamo esprimere la nostra vicinanza alle famigli...
I tifosi viola, dopo la tragedia del ponte di Genova, hanno scelto di non andare in trasferta domenica. Questo il comunicato:
"Con queste poche righe vogliamo esprimere la nostra vicinanza alle famiglie delle vittime del crollo del Ponte Morandi.
Il dolore per questa tragedia non richiede che si giochi una partita di calcio, pertanto non aspettiamo la decisione della Lega: DOMENICA LA TIFOSERIA VIOLA NON PRESENZIERA' ALLA TRASFERTA DI GENOVA, a prescindere dal rinvio o meno della partita.
Silenzio e rispetto.
UNONOVEDUESEI - 7 BELLO - MARASMA - PRIDE OF FLORENCE - GRUPPO PIAGGE - CICLONE VIOLA - QUELLI DI SEMPRE - QUINTO - DOCG - AFICIONADOS - VIEUSSEUX"