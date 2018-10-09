Ponte Morandi, domani la Nazionale di Mancini farà visita per commemorare le vittime
Questa l'iniziativa di Mancini che porterà la Nazionale Italiana sotto il Ponte Morandi appena atterrati a Genova. Queste le parole di Uva riportate da Ansa:"Subito dopo l'atterraggio abbiamo deciso d...
A cura di Redazione Labaroviola
09 ottobre 2018 12:10
Questa l'iniziativa di Mancini che porterà la Nazionale Italiana sotto il Ponte Morandi appena atterrati a Genova. Queste le parole di Uva riportate da Ansa:
"Subito dopo l'atterraggio abbiamo deciso di fermarci con tutta la Nazionale sotto al ponte Morandi per una riflessione". Lo ha dichiarato Michele Uva, direttore generale della Federcalcio, alla presentazione dell'amichevole Italia-Ucraina che si disputerà a Genova domani.