Labaro Viola

Ponte Morandi, domani la Nazionale di Mancini farà visita per commemorare le vittime

Questa l'iniziativa di Mancini che porterà la Nazionale Italiana sotto il Ponte Morandi appena atterrati a Genova. Queste le parole di Uva riportate da Ansa:"Subito dopo l'atterraggio abbiamo deciso d...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 ottobre 2018 12:10
Ponte Morandi, domani la Nazionale di Mancini farà visita per commemorare le vittime -
News
Nazionale
Mancini
Genova
Ponte Morandi
Condividi

Questa l'iniziativa di Mancini che porterà la Nazionale Italiana sotto il Ponte Morandi appena atterrati a Genova. Queste le parole di Uva riportate da Ansa:

"Subito dopo l'atterraggio abbiamo deciso di fermarci con tutta la Nazionale sotto al ponte Morandi per una riflessione". Lo ha dichiarato Michele Uva, direttore generale della Federcalcio, alla presentazione dell'amichevole Italia-Ucraina che si disputerà a Genova domani.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok