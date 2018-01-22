A Genova una giornata sbagliata per tutti: dalla squadra a Pioli, fino a Corvino e co.

"Una giornata sbagliata per tutti": lo scrive La Repubblica Firenze oggi in edicola, riferendosi alla disfatta di ieri contro la Samp. Ha sbagliato la squadra ed ha sbagliato il suo tecnico, Pioli. Ma...

"Una giornata sbagliata per tutti": lo scrive La Repubblica Firenze oggi in edicola, riferendosi alla disfatta di ieri contro la Samp. Ha sbagliato la squadra ed ha sbagliato il suo tecnico, Pioli. Ma sbagliano anche fuori dal campo quei dirigenti - da Corvino a Freitas, passando per Cognigni - che dicono che questa rosa non è migliorabile.